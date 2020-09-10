フレイザーズ、セントラルの配送倉庫完工

タイの大手財閥ＴＣＣグループの不動産開発会社フレイザーズ・プロパティー（タイランド）は８日、タイの流通大手セントラル・グループの小売事業統括会社セントラル・リテール・コーポレーション（ＣＲＣ）への注文建築型（ＢＴＳ）のオムニチャンネル配送センターの受け渡しが完了したと発表した。ＣＲＣの配送倉庫では最大となる。

同配送センターはバンコク東郊サムットプラカン県バンプリーのフレイザーズの物流センター群に位置し、床面積は７万5,000平方メートル。2018年に完成したセントラルの家電量販店「パワーバイ」の配送センター（床面積３万4,300平方メートル）に隣接し、フレイザーズのＣＲＣ向け配送センターの賃貸面積は10万平方メートル超に拡大した。

同配送センターは倉庫の天井高25メートル、床の１平方メートル当たりの耐荷重は10トンで、自動倉庫システム（ＡＳＲＳ）を導入。ＣＲＣの非食品の全製品を取り扱い、セントラル百貨店、ロビンソン百貨店、スポーツ用品店「スーパースポーツ」、総合雑貨店「無印良品（ＭＵＪＩ）」、パワーバイなど実店舗への配送、セントラルのオンラインショップの配送を手掛ける。