トヨタ自動車の中国法人、豊田汽車（中国）投資は４日、中国（香港とマカオを含む。以下同）における１～７月の新車販売台数が前年同期比1.1％増になったと発表した。年初からの累計販売台数は今年に入り初めてプラスに転換した。
７月の新車販売台数は前年同月比19.1％増の16万5,600台で、４カ月連続のプラス成長となった。
チャンネル別では、中国第一汽車集団との合弁の一汽豊田汽車（一汽トヨタ）が9.4％増の７万2,400台、広州汽車集団との合弁の広汽豊田汽車（広汽トヨタ）が26.1％増の６万8,100台、レクサスが38.6％増の２万2,300台だった。新型コロナウイルス感染拡大からの堅調な市場の回復に支えられ、セダン「カローラ」や「レビン（雷凌）」、スポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「ＲＡＶ４」、「ワイルドランダー（威蘭達）」などが好調だった。
１～７月の販売をチャンネル別に見ると、一汽トヨタが前年同期比6.5％減の39万7,400台、広汽トヨタが7.9％増の38万8,700台、レクサスが7.0％増の11万7,700台だった。
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