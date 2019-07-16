６月輸出額13.7％減、半導体と液晶が不振

韓国関税庁が15日発表した2019年６月の輸出入動向（確定値）によると、輸出額は前年同月比13.7％減の440億9,200万米ドル（約４兆7,600億円）だった。半導体と液晶パネルの不振が響いた。輸入額は10.9％減の400億9,700万米ドル。貿易収支は39億9,500万米ドルの黒字となった。

輸出品目別でみると、半導体は85億1,000万米ドルと24.8％減だった。昨年12月から７カ月連続のマイナス。液晶デバイスは55.2％減の４億5,000万米ドルと大幅に減少。一方、自動車は9.7％増の35億3,000万米ドルだった。

主要輸出先をみると、中国向けは24.2％減の104億7,000万米ドル。半導体（31.1％減）と石油製品（31.1％減）が大幅に縮小した。日本向けは自動車部品（24.5％減）などが低迷し、22億7,000万米ドルと12.1％減少した。

輸入は消費財（7.3％減）や原材料（13.6％減）、資本財（8.0％減）の全てでマイナスとなった。