【経営コンサルの視点】第17回 日本の競争力強化に向けて

先日、米ブルームバーグに"Japan Is Cool But Has No Clue About Selling Itself"という名の記事が掲載された。「日本はイケているが、自分を売り込む術(すべ)を知らない」と訳される本記事であるが、日本が世界の中でも有数のコンテンツを持ちながらも、そのコンテンツほどのプ…