フィリピンの高速道路運営大手メトロ・パシフィック・トールウエーズ（ＭＰＴＣ）は、マニラ・カビテ高速道路（ＣＡＶＩＴＥＸ）をカビテ州サングレーポイントの空軍基地まで延伸する事業案を年内にも再提出する。首都空港の混雑解消に向け、政府がサングレーへの国内線の移管を進めており、同地域の需要が高まると判断した。ビジネスワールドが伝えた。
ＣＡＶＩＴＥＸの第５工区とサングレーのダニロ・アティエンザ空軍基地を結ぶ。全長は約８～９キロメートル。総工費は100億ペソ（約212億円）以上を見込んでいる。
ＭＰＴＣの親会社、複合企業メトロ・パシフィック・インベストメンツ（ＭＰＩＣ）のロドリゴ・フランコ社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は「現在は事業化調査を見直している」と説明。「土地造成庁（ＰＲＡ）と道路料金統制委員会（ＴＲＢ）に対し、年内の提案を目指す」と述べた。
ドゥテルテ大統領は先月、首都圏ニノイ・アキノ国際空港（ＮＡＩＡ）の国内線の一部を、サングレーの空軍基地へ11月までに移管するよう運輸省に命令した。このほか、カビテ州政府がサングレーの米海軍の基地跡地で新空港の建設計画を提案している。
ＣＡＶＩＴＥＸ延伸事業については、ＭＰＴＣ傘下企業が2017年に提案。事業費は約178億ペソを見込んでいた。
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