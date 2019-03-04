タイ 経済
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２月ＣＰＩは0.7％上昇、20カ月連続プラス

タイ商務省が１日発表した2019年２月の消費者物価指数（ＣＰＩ、422品目、2015年＝100、速報値）は101.95で、前年同月比0.73％上昇した。上昇は20カ月連続。商務省は適切な上昇率だとし、コメや肉・魚といった食品・飲料部門の上昇が農家の所得向上につながるとの見解を示した。

商務省貿易政策・戦略事務局（ＴＰＳＯ）の発表によると、食品・飲料部門は前年同月比1.89％上昇。このうち、米・粉製品が5.15％、肉・魚が4.50％、調味料が2.62％、肉・乳製品が2.06％上昇した。

非食品部門は0.09％の上昇。住宅が0.68％、衣料・履物が0.58％上昇する一方。運輸・通信が0.66％下落した。

振れ幅の大きい生鮮食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩは0.60％上昇。生鮮食品が2.64％上昇した半面、エネルギーは0.90％下落した。商務省の19年通年のＣＰＩ上昇率の目標は1.2％で、レンジは0.7～1.7％としている。


関連国・地域： タイ
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