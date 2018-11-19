カンボジア 経済
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下院議会、19年度予算案を可決

カンボジア下院議会は15日、2019年度（１～12月）予算案を可決した。歳出は前年比11.4％増の67億9,100万米ドル（約7,690億円）となり、過去最大を更新することになる。地元各紙が報じた。

オウン・ポンモニラット財務経済相は「経済成長率約７％を維持することを目標に据えた予算だ」と説明。「効果的な開発プロジェクトに予算を振り向け、戦略的に継続的な成長を目指す」と述べた。


関連国・地域： カンボジア
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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