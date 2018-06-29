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シアヌークビル州に中国系病院、試験開業

カンボジアの南部シアヌークビル州のシアヌークビル市で、中国系の総合病院「長海（チャンハイ）国際病院」が26日から試験開業した。柬華日報（電子版）が伝えた。

長海国際病院の敷地面積は約4,000平方メートルで、投資額は約3,000万人民元（約４億9,800万円）。診療科目は漢方医学科を含む22科目で、最新の医療設備を備えている。

救急医療は24時間で対応する。上海にある第二軍医大学付属長海病院の支援を受け、準備作業からわずか４カ月で開業にこぎ着けた。


関連国・地域： 中国カンボジア
関連業種： 医療・薬品

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