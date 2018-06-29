2018/06/29(金曜日）00:01（日本時間）更新
アジア経済ニュース
2018/06/29（金）
カンボジアの南部シアヌークビル州のシアヌークビル市で、中国系の総合病院「長海（チャンハイ）国際病院」が26日から試験開業した。柬華日報（電子版）が伝えた。
長海国際病院の敷地面積は約4,000平方メートルで、投資額は約3,000万人民元（約４億9,800万円）。診療科目は漢方医学科を含む22科目で、最新の医療設備を備えている。
救急医療は24時間で対応する。上海にある第二軍医大学付属長海病院の支援を受け、準備作業からわずか４カ月で開業にこぎ着けた。
続きを読む
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。
Copyright (c) 1997- NNA All rights reserved.
ユーザー ID をお持ちでない方
パスワードを忘れた方
有料サービス利用契約約款
NNA倶楽部会員規約
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。