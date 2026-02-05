ＮＺ４Ｑ失業率、5.4％に悪化

ニュージーランドＮＺ４Ｑ失業率、5.4％に悪化経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済雇用・労務失業率江蘇の経済成長目標、26年は「５％」中国江蘇経済マクロ経済観光教育政策・法律・規制NEWＮＺ４Ｑ失業率、5.4％に悪化ニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW四川の経済成長目標、26年は「5.5％前後」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制上海市の経済成長目標、26年も「５％前後」中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済オーストラリアの最新ニュース会計ソフトゼロ、ＡＩ搭載で米市場制覇を狙うオーストラリアＩＴマクロ経済決算ＩＴ一般通信金融一般設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEWＮＺ12月建設認可4.6％減、通年は９％増ニュージーランド建設統計不動産建設・プラント豪１月新車販売、ＰＨＶとＥＶの販売が急伸オーストラリア車両マクロ経済統計自動車インフラメディア環境政治一般NEW各国・地域のトップ記事台湾国民党、習氏と早期会談探るPICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交NEW韓国ＥＶ不況で電池大手が赤字にPICK UP車両決算自動車車部品NEWタイ国民党首位でも政権樹立に壁独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ