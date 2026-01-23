NNA ASIA

サービス案内
    中国
    河南

    河南のＧＤＰ、25年は5.6％成長＝目標達成

    経済
    国・地域
    中国
    河南
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    自動車統計

    中国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー