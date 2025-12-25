深センの輸出額、１～11月は４％減

中国深セン深センの輸出額、１～11月は４％減経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易貿易統計河北の１～11月経済統計、鉱工業は7.9％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW青島の１～11月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、１～11月は４％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW中西部の貿易好調、新三様製品が押し上げ中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品輸出受注額、11月は単月最高＝産業間で明暗台湾経済マクロ経済貿易統計26年の経営環境、大企業の５割「厳しい」韓国経済マクロ経済統計中国の最新ニューステイクオフ：ポップマートが展開する…中国社会社会一般【中国経済統計】12月発表分中国経済マクロ経済統計NEW中国初の「第７の自由」、海南省で適用開始中国海南運輸空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事タイ26年の日系昇給率3.5％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEWベトナム「愛国心」、25年消費支えるPICK UP商業その他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW中国【中国で勝ち抜く】自社に合う人材探しに注力をPICK UP独自経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ