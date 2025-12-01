26年のＧＤＰ成長率、4.9～5.7％予測＝中銀

インドネシア26年のＧＤＰ成長率、4.9～5.7％予測＝中銀経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰベンチャー停滞、大企業成長は11社のみ韓国経済マクロ経済統計医薬品その他製造NEW26年のＧＤＰ成長率、4.9～5.7％予測＝中銀インドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWＧＤＰ成長率、25年も目標未達の見通しフィリピン経済マクロ経済統計インフラ事件政策・法律・規制NEW３日から金融政策会合、専門家が政策金利予想インド経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW３ＱのＧＤＰ成長率は8.21％、上方修正台湾経済マクロ経済25年成長率は15年ぶり高さに 行政院7.4％予想、コロナ期超え台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインドネシアの最新ニュース11月の製造業信頼感指数、２カ月ぶり低下インドネシア製造マクロ経済統計その他製造10月輸出額２％減、石炭不調 19カ月ぶり減少、対米中増加もインドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW国産イチゴで輸入品に挑戦 独自の交配技術で「日本品質」インドネシア食品食品・飲料各国・地域のトップ記事香港立法会選挙は予定通り実施かPICK UP政治社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾アパレル大手、海外増産へPICK UP繊維貿易繊維設備投資スポーツ政策・法律・規制NEW韓国3400万件の顧客情報が流出PICK UPサービスＩＴ一般通信その他サービス事件小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ