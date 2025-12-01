パキスタン中央銀総裁、経済政策の転換提案

パキスタンパキスタン中央銀総裁、経済政策の転換提案経済NEW国・地域パキスタン業種経済関連タグインドパキスタンマクロ経済財政政策・法律・規制失業率パキスタン中央銀総裁、経済政策の転換提案パキスタン経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【つれづれルピア】政策金利、インドネシア利下げ見送り 米国は不透明な状況続くインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制低迷続くＮＺ小売、ブラックフライデーに期待ニュージーランド商業マクロ経済イベント小売り改正労働法、7500億ルピーの消費を喚起インド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制10月の失業率3.36％、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率0.7％、24歳以下が4.1％に改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務インドの最新ニュースコルカタメトロ、12月から運行本数84本にインド運輸陸運NEWＡＤＢ、西部マハラシュトラ州に624億円融資インド建設金融一般建設・プラントインド政府、西部の鉄道拡張に478億円インド運輸陸運NEW各国・地域のトップ記事香港大埔火災、哀悼の輪広がるPICK UP社会社会一般イベント政策・法律・規制災害NEW中国中国企業の海外ＦＤＩが伸びPICK UP経済マクロ経済統計インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾25年成長率は15年ぶり高さにPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ