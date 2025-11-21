時間当たり労働生産性、７～９月は3.8％上昇

マレーシア時間当たり労働生産性、７～９月は3.8％上昇経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ住宅市場「２～３年で回復」=事業協会会長タイ建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント社会一般NEW25年成長率予測を4.9％に下方修正、ＡＭＲＯカンボジア経済マクロ経済政策・法律・規制NEW時間当たり労働生産性、７～９月は3.8％上昇マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW将来の成長へ問われる独創性 都市国家の未来図（６）シンガポール経済マクロ経済NEW本日のオーストラリア１行情報（20日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW国内上位100ブランドの価値、5235億ドルにインド経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信ガラス・セメント金融一般観光外食・飲食NEWマレーシアの最新ニュース大和証券、富裕層向け事業でアフィンと提携マレーシア金融金融一般証券その他サービスNEW運輸省がタスクフォース設置、事故調査へマレーシア運輸インフラ陸運海運空運事件政策・法律・規制NEWＨＳＢＣ、ジョ州に富裕層センター開設マレーシア金融金融一般各国・地域のトップ記事中国中国企業の「出海」支える独自PICK UP運輸マクロ経済貿易自動車倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW香港「環境の違い」生かす資本往来独自PICK UP金融金融一般NEW台湾ＡＩ人材の26年昇給率は10％PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ