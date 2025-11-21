豪準備銀、今後の利下げに慎重姿勢

オーストラリア豪準備銀、今後の利下げに慎重姿勢経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務失業率豪準備銀、今後の利下げに慎重姿勢オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEWＮＺ経済回復基調に、南島がけん引ニュージーランド経済マクロ経済統計食品・飲料不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW豪の３Q賃金、3.4％上昇 前年から減速オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制10月失業率は5.2％、前月から横ばいインド経済マクロ経済統計雇用・労務一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済８～10月の失業率3.8％、前期下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュースリオのアルミナ製錬所、雇用削減と減産方針オーストラリア鉄鋼鉄鋼・金属鉱業雇用・労務【４大会計事務所の視点】＜ＫＰＭＧ＞ 第115回 内部統制とガバナンス・リスク管理・コンプライアンス（ＧＲＣ）の強化オーストラリア経済マクロ経済ハローワールド、ウェブジェットに買収提案オーストラリア観光決算金融一般観光娯楽メディアNEW各国・地域のトップ記事中国中国企業の「出海」支える独自PICK UP運輸マクロ経済貿易自動車倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW香港「環境の違い」生かす資本往来独自PICK UP金融金融一般NEW台湾ＡＩ人材の26年昇給率は10％PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ