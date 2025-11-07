10月失業率は5.2％、前月から横ばい

インド10月失業率は5.2％、前月から横ばい経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率豪の３Q賃金、3.4％上昇 前年から減速オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW10月失業率は5.2％、前月から横ばいインド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済８～10月の失業率3.8％、前期下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務10月の経済指標が伸び鈍化 鉱工業生産が５％割れ、投資不振中国経済マクロ経済貿易自動車二輪車ＩＴ一般電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造設備投資その他サービス観光娯楽社会一般政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食26年インフレ目標4.5％など、国会15指標承認ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制インドの最新ニュース石油３公社、大規模ＬＰＧ輸入契約を米と締結インド資源マクロ経済貿易石油・石炭・ガス政治一般外交10月訪日インド人２万９千人、前年比35％増インド観光空運観光NEW冶金用コークスに反ダンピング関税を勧告インド資源貿易石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港事故の貨物機、着陸後に加速PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾米インテルに先端技術流出かPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資社会一般事件政策・法律・規制NEWタイ温暖化ガス、35年に47％削減PICK UP経済マクロ経済環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ