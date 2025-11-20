〔政治スポットライト〕豪中貿易関係維持も、防衛強化が必要＝豪外相

オーストラリア〔政治スポットライト〕豪中貿易関係維持も、防衛強化が必要＝豪外相政治NEW国・地域オーストラリア業種政治関連タグ中国オーストラリア米国統計貿易政治一般外交軍事事件貿易統計浙江の１～10月経済統計、鉱工業は7.0％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEWドローン輸出額２年で10倍、シェアは低調韓国経済マクロ経済貿易統計空運NEW10月の産業景況感87.3、２カ月ぶり低下タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品NEWジョ州投資認可額、通年目標達成の見通しマレーシア経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス雇用・労務NEW10月輸出額、過去最高を記録 半導体が追い風、需要の持続性が鍵マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWＩＭＦが成長評価、ポリシーミックスを提言インドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEWオーストラリアの最新ニュース本日のオーストラリア１行情報（19日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW豪米トップ企業比較、豪は新産業振興に課題オーストラリア経済マクロ経済統計ＩＴ一般鉱業金融一般賃上げも転職も減少、労働市場は雇用主有利にオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事香港事故の貨物機、着陸後に加速PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾米インテルに先端技術流出かPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資社会一般事件政策・法律・規制NEWタイ温暖化ガス、35年に47％削減PICK UP経済マクロ経済環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ