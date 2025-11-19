荏原製作所が平沢に整備工場

韓国荏原製作所が平沢に整備工場２拠点目、半導体需要に対応日系企業進出PICK UP製造NEW国・地域韓国業種製造関連タグ韓国その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出武田薬品、成都にデジタル医療センター中国四川医薬ＩＴ一般保健医療医薬品設備投資NEW東亜合成が中国事業再編、深センに拠点中国深セン化学化学一般NEW荏原製作所が平沢に整備工場 ２拠点目、半導体需要に対応韓国製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造NEW乾燥剤マルアカ、タイニン省に進出ベトナム製造その他製造金融一般その他サービスNEW液晶向けフィルム恵和、ハノイに事務所開設ベトナム製造電機その他製造NEW四国化成工業、電子化学材料の販売拠点設立タイ化学電子・コンピューター化学一般韓国の最新ニュース韓国の原潜建造、米国承認 関税交渉ファクトシートが公開韓国経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般医薬品その他製造環境政治一般軍事テイクオフ：韓国を象徴する動物はト…韓国社会社会一般「日韓連携は重要」、小泉防衛相韓国政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事中国中国化粧品の海外開拓進むPICK UP化学貿易統計化学一般政策・法律・規制小売りNEW香港文化施設の商用利用が可能にPICK UP経済マクロ経済メディアイベント文化・宗教政策・法律・規制財政NEW台湾防衛費引き上げ「賛成」５割PICK UP政治統計社会一般政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ