車減産続く、ＬＣＧＣが低迷

インドネシア車減産続く、ＬＣＧＣが低迷10月は８％減、６カ月連続で減少PICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機その他製造統計貿易自動車統計10月乗用車販売、10％減 ４カ月連続減、優遇措置の反動かベトナム車両統計自動車NEW［資料］25年１～10月の車生産実績インドネシア車両統計自動車NEW車減産続く、ＬＣＧＣが低迷 10月は８％減、６カ月連続で減少インドネシア車両貿易統計自動車電機その他製造NEW９月の小売売上高指数、５カ月連続プラスインドネシア経済マクロ経済統計小売りNEWＮＺ10月カード支出0.2％増、小売に期待拡大ニュージーランド経済マクロ経済統計小売りNEWｂＺ３Ｘの運転支援走行、10月は458万キロ中国広東車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター貿易統計広東省の輸出額、１～10月は1.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW在ＥＵの中国企業、不確実性の高まり懸念中国経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW地域６割以上が「高齢社会」 南部・西部は進行に遅れ中国社会統計社会一般NEW10月ＩＣＴ輸出12％増、同月最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１～10月の履物輸出、３割増の17.3億米ドルカンボジア繊維貿易統計繊維NEW米関税訴訟、政府の方針は判決次第＝貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制外交NEWインドネシアの最新ニュースＢＹＤ小型車でＥＶ販売躍進 10月、電動車シェア26.3％に上昇インドネシア車両統計自動車電機プルタミナ、子会社３社を経営統合へインドネシア資源石油・石炭・ガス空運10月消費者信頼感、３カ月ぶりに上昇インドネシア経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事中国地域６割以上が「高齢社会」PICK UP社会統計社会一般NEW香港キータ、競争阻害で契約修正PICK UPサービスＩＴ一般その他サービス政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾一流アーティストを台北から独自PICK UP媒体その他サービス観光娯楽メディア社会一般外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ