ホーチミン市メトロ２号線、26年１月に着工

ベトナムホーチミン市メトロ２号線、26年１月に着工運輸NEW国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム陸運関連トピックス・特集・連載アジアを支える鉄道輸送アジアを支える鉄道輸送ホーチミン市メトロ２号線、26年１月に着工ベトナム運輸陸運NEW高速鉄道の特例制度検討、建設相が部会設置ベトナム運輸インフラ陸運政治一般政策・法律・規制高速鉄道など来年初めにも着工を、政治局ベトナム運輸インフラ電力・ガス・水道建設・プラント陸運ペナン州バタワース駅、３千万リンギで改修マレーシア運輸インフラ陸運事件政策・法律・規制高速鉄道延伸は社会的要請でない＝交通協会インドネシア運輸インフラ設備投資建設・プラント陸運政策・法律・規制財政ビン高速鉄道への国の支援に懸念、中銀などベトナム経済マクロ経済自動車二輪車インフラ金融一般不動産陸運ベトナムの最新ニュース戦略コンサルＤＩと電通、越市場進出を支援ベトナムサービスその他サービスNEWミンフー水産、３Ｑ純利益３年ぶり高水準ベトナム農水決算農林・水産NEWＨＣＭ市デタム通り、大雨で少年が感電死かベトナム社会インフラ電力・ガス・水道事件災害各国・地域のトップ記事香港立法会選161人の立候補確定PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国10月の新車販売は8.8％増車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾平均賃金未満の従業員７割PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ