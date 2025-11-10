日産の10月販売11％増、５カ月連続プラス

中国日産の10月販売11％増、５カ月連続プラス車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向トヨタ10月販売７％減、２カ月連続マイナス中国車両統計自動車NEW日産の10月販売11％増、５カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW販売不振の広汽ホンダ、３億ドル超増資へ中国広東車両自動車証券車部品NEWホンダの10月販売、20.6％減の約６万台中国車両統計自動車NEWトヨタ、ハイラックスでＥＶ 10年ぶり刷新し追加、世界初披露タイ車両自動車電機NEWレクサス、販売店を移転拡張 面積４割増、新拠点も検討フィリピン車両マクロ経済自動車NEW自動車統計トヨタ10月販売７％減、２カ月連続マイナス中国車両統計自動車NEW日産の10月販売11％増、５カ月連続プラス中国車両統計自動車NEWホンダの10月販売、20.6％減の約６万台中国車両統計自動車NEW輸入博での大型契約相次ぐ エネ分野活発、過去最高額目立つ中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス空運小売りNEW25年成長予測を5.9％に上方修正、台経院台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般NEW７～９月のホテル業況低迷、Ｆ１が影響シンガポール観光統計観光イベントNEW中国の最新ニュース【役立つ法制度】公司法（2023年改定）（26） 第1008回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW輸入博での大型契約相次ぐ エネ分野活発、過去最高額目立つ中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス空運小売りNEW10月の輸出1.1％減に 18期ぶりマイナス、比較値高く中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事中国輸入博での大型契約相次ぐPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス空運小売りNEW香港大湾区に36年五輪招致を社会社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW台湾10月輸出は50％増、過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ