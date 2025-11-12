ホンダＮＺ、小型ＥＶ「スーパー・ワン」発売

ニュージーランドホンダＮＺ、小型ＥＶ「スーパー・ワン」発売車両NEW国・地域ニュージーランド業種車両関連タグニュージーランド日本自動車電機陸運貿易関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向和泰の売上高、10月と１～10月で過去最高台湾車両決算自動車車部品NEWホンダＮＺ、小型ＥＶ「スーパー・ワン」発売ニュージーランド車両貿易自動車電機陸運NEWトヨタ10月販売７％減、２カ月連続マイナス中国車両統計自動車日産の10月販売11％増、５カ月連続プラス中国車両統計自動車販売不振の広汽ホンダ、３億ドル超増資へ中国広東車両自動車証券車部品ホンダの10月販売、20.6％減の約６万台中国車両統計自動車オーストラリアの最新ニュースＶＩＣ州財政、海外資金への依存高まるオーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW家庭用蓄電池の導入急増、安全点検拡大へオーストラリア公益統計電機インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW豪経済は成長の限界に、エコノミストら指摘オーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港立法会選161人の立候補確定PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙NEW中国10月の新車販売は8.8％増車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾平均賃金未満の従業員７割PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ