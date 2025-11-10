10月ＰＰＩは2.1％下落、下げ縮小

中国10月ＰＰＩは2.1％下落、下げ縮小経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計広汽集団の新車販売、10月は８％減中国広東車両統計自動車NEW東風汽車の10月販売16％増、単月の今年最高中国湖北車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に、18期ぶりマイナス中国経済マクロ経済貿易統計NEW江淮汽車の10月販売、13カ月ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に 18期ぶりマイナス、比較値高く中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW中通客車の10月販売、３カ月連続プラス中国山東車両統計決算自動車NEW中国の最新ニュースイ柴動力、英社と電池製造ライセンス契約中国山東製造その他製造電力・ガス・水道NEW浦東空港Ｔ３、オランダ社製システム導入へ中国上海運輸インフラ設備投資空運NEW二輪輸出、米中摩擦の影響「少ない」が53％中国車両貿易統計二輪車政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ