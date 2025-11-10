タイのデジタル経済、26年は４％増の27兆円

タイタイのデジタル経済、26年は４％増の27兆円経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイＩＴ一般電子・コンピューター通信マクロ経済統計ＧＤＰ一行ニュース（７～９日付）中国経済マクロ経済NEWタイのデジタル経済、26年は４％増の27兆円タイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW10～12月成長率「8.4％達成を」、チン首相ベトナム経済マクロ経済統計NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEWＡＳＥＡＮ、11カ国体制に 東ティモール加盟で新たな幕開けマレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政治一般外交NEWＧＤＰ成長率、4.0％に減速 ７～９月、台風と汚職問題響くフィリピン経済マクロ経済統計政治一般災害NEW貿易統計10月の輸出1.1％減に、18期ぶりマイナス中国経済マクロ経済貿易統計NEW10月の輸出1.1％減に 18期ぶりマイナス、比較値高く中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW３Ｑタブレット世界出荷、中国勢出荷伸ばす中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW10月の輸出額、単月の過去最高台湾経済マクロ経済貿易統計NEW１～８月のＦＴＡ輸出８％増、利用率81％タイ経済マクロ経済貿易統計NEWタイのデジタル経済、26年は４％増の27兆円タイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEWタイの最新ニュースティパヤと中国平安、車保険開発で提携タイ金融自動車保険NEWタイベトジェット、２路線目のＳＡＦ導入タイ運輸石油・石炭・ガス空運観光NEWツバキナカシマ、ラヨーンの固定資産を譲渡タイ製造マクロ経済その他製造機械車部品各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ