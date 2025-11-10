10月ＣＰＩは1.48％上昇、２カ月ぶり拡大

台湾10月ＣＰＩは1.48％上昇、２カ月ぶり拡大経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾食品・飲料マクロ経済統計ＣＰＩ10月ＣＰＩは0.2％上昇、４カ月ぶりプラス中国経済マクロ経済統計NEW10月ＣＰＩは1.48％上昇、２カ月ぶり拡大台湾経済マクロ経済統計食品・飲料NEW10月物価3.25％上昇、前月から伸び鈍化ベトナム経済マクロ経済10月のＣＰＩ、７カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道政策・法律・規制下位所得層物価、５カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料観光外食・飲食10月消費者物価1.7％上昇、前月から横ばいフィリピン経済マクロ経済統計金融一般自動車統計広汽集団の新車販売、10月は８％減中国広東車両統計自動車NEW東風汽車の10月販売16％増、単月の今年最高中国湖北車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に、18期ぶりマイナス中国経済マクロ経済貿易統計NEW江淮汽車の10月販売、13カ月ぶりプラス中国安徽車両統計自動車NEW10月の輸出1.1％減に 18期ぶりマイナス、比較値高く中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW中通客車の10月販売、３カ月連続プラス中国山東車両統計決算自動車NEW台湾の最新ニュース半導体巨頭そろい踏み、ＴＳＭＣとエヌビディア台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWエヌビディアＣＥＯ、ＡＩバブル否定台湾ＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW玉山金、483億元で三商美邦人寿を買収台湾金融金融一般証券保険各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ