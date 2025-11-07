経済成長率5.5％を目標、社会経済開発計画

ラオス経済成長率5.5％を目標、社会経済開発計画経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ経済３団体、成長率予測を2.2％に据え置きタイ経済マクロ経済統計NEW経済成長率5.5％を目標、社会経済開発計画ラオス経済マクロ経済政策・法律・規制NEW家計負債が過去最高、ＧＤＰ比で上昇に転換韓国経済マクロ経済統計金融一般７～９月のＧＤＰ成長率、5.04％に減速インドネシア経済マクロ経済統計履物・皮革産業、１Ｑに８％成長インドネシア製造統計その他製造３Ｑの成長率、5.04％に鈍化 通年で４年連続５％台観測インドネシア経済マクロ経済統計ラオスの最新ニュースＡＮＺ、サービス業後押しで成長率4.8％予測ラオス経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀が新５カ年計画発表、金融の監督強化へラオス金融金融一般政策・法律・規制中老鉄路、約９カ月で旅客1548万人輸送ラオス運輸貿易統計陸運各国・地域のトップ記事中国三菱電、中国ＦＡ市場で攻勢PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造精密機器機械設備投資NEW香港キャセイ航空、株式買い戻しPICK UP運輸証券空運NEW台湾「ＡＩバブル」を市場が注視PICK UP金融ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事一覧へ