    〔政治スポットライト〕中国軍の軍備増強は世界最大＝豪防衛相

    オーストラリアのマールズ副首相兼国防相は、シドニーで開催された海事防衛会議で演説し、中国の軍備増強を「世界最大の規模」と位置付けた。ルールに基づく国際秩序の維持がますます困難になっていると警鐘を鳴らした。

    オーストラリア
    政治
