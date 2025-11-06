〔政治スポットライト〕中国軍の軍備増強は世界最大＝豪防衛相

オーストラリア〔政治スポットライト〕中国軍の軍備増強は世界最大＝豪防衛相政治NEWオーストラリアのマールズ副首相兼国防相は、シドニーで開催された海事防衛会議で演説し、中国の軍備増強を「世界最大の規模」と位置付けた。ルールに基づく国際秩序の維持がますます困難になっていると警鐘を鳴らした。国・地域オーストラリア業種政治関連タグ中国オーストラリア政治一般外交軍事オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕どうする自由党？ 排出ゼロ目標の結論間近オーストラリア政治環境政治一般選挙男女賃金格差、管理職ジョブシェアが有効オーストラリア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制テイクオフ：オージーなまりの英語を…オーストラリア社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港投票呼びかけ、経済界が協力PICK UP経済マクロ経済電力・ガス・水道金融一般不動産空運観光政治一般政策・法律・規制選挙外食・飲食NEW韓国スマホで売上高14兆円目指すPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWタイ気候法を推進、産業界に明暗PICK UP経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資不動産環境雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ