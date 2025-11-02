加工機器カワタ、首都に駐在員事務所開設へ

インド加工機器カワタ、首都に駐在員事務所開設へ日系企業進出製造NEW国・地域インド業種製造関連タグインド日本機械その他製造関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出加工機器カワタ、首都に駐在員事務所開設へインド製造その他製造機械NEW石原ケミカル、上海に製造会社中国上海化学電子・コンピューター化学一般設備投資山一商事と関東塩業、鋳造会社を共同買収ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属ピラー、ペナン州に製造販売子会社マレーシア製造その他製造半導体製造装置の東邦鋼機、合弁設立検討インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械設備投資不動産建設・プラント雇用・労務バロックジャパンと京東、香港に合弁設立香港商業その他製造小売りインドの最新ニュース大型家電売上高、本年度５～６％増に鈍化予測インド製造その他製造環境NEW阪急阪神エクスプレス、サナンド事務所開設インド運輸貿易自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機精密機器機械倉庫陸運海運車部品NEW10月のガソリン消費７％増、祭事で伸びインド資源石油・石炭・ガスNEW各国・地域のトップ記事中国25年１～９月期の増益率拡大PICK UP経済マクロ経済統計決算自動車その他製造設備投資政策・法律・規制車部品NEW香港宮城県産工芸品のフェア開催独自PICK UP経済マクロ経済貿易その他製造イベント文化・宗教小売りNEW台湾サーバー輸出、再び猛発進PICK UPＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ