９月輸出11％増の247億ドル

インドネシア９月輸出11％増の247億ドル黒字拡大、不確実性高まり懸念もPICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易貿易統計製造業ＰＭＩ、10月は50.6に下落＝民間調査中国経済マクロ経済統計その他製造NEW電子情報製造業、１～９月売上高は8.8％増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW上汽の10月販売は13％増、10カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW吉利汽車の10月販売、単月初の30万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEWサーバー輸出、再び猛発進 米クラウド大手の投資拡大で台湾ＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW大型連休も10月輸出が最高 3.6％増、半導体がけん引韓国経済マクロ経済貿易統計NEWインドネシアの最新ニュース【続・政経ウオッチ】国民車構想再びインドネシア経済マクロ経済NEW10月ＣＰＩは2.86％上昇、目標範囲内にインドネシア経済マクロ経済統計NEW自動車専用港、１～９月は２桁の増収増益インドネシア車両貿易決算自動車機械車部品各国・地域のトップ記事中国25年１～９月期の増益率拡大PICK UP経済マクロ経済統計決算自動車その他製造設備投資政策・法律・規制車部品NEW香港宮城県産工芸品のフェア開催独自PICK UP経済マクロ経済貿易その他製造イベント文化・宗教小売りNEW台湾サーバー輸出、再び猛発進PICK UPＩＴ貿易統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ