内需主導の経済構築、次期５カ年の基本方針

中国内需主導の経済構築、次期５カ年の基本方針経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ吉林のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW海南省のＧＤＰ、１～９月は3.9％成長中国海南経済マクロ経済統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～９月は4.5％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW大連のＧＤＰ、１～９月は6.0％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW内需主導の経済構築、次期５カ年の基本方針中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW７～９月期ＧＤＰは1.2％増 民間消費回復、通年１％台成長へ韓国経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース車内装部品の常熟汽飾、３Ｑは増収増益中国江蘇車両決算ＩＴ一般繊維車部品NEW海外倉庫への投資４倍に、物流網を強化中国運輸貿易設備投資倉庫陸運海運空運一行ニュース（27日付）中国経済マクロ経済各国・地域のトップ記事中国ゲーム市場が上向き傾向PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス娯楽メディア社会一般NEW台湾トランプ氏への信頼薄れるPICK UP政治統計社会一般政治一般軍事NEW韓国７～９月期ＧＤＰは1.2％増PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ