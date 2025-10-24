９月のＣＰＩは0.7％上昇

シンガポール９月のＣＰＩは0.7％上昇前月上回る伸び、長期的には鈍化かPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ江西省のＧＤＰ、１～９月は5.4％増中国江西経済マクロ経済統計NEW９月のＣＰＩ上昇率1.1％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計NEW９月のＣＰＩは0.7％上昇 前月上回る伸び、長期的には鈍化かシンガポール経済マクロ経済統計NEW河南のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国河南経済マクロ経済貿易統計北京のＧＤＰ、１～９月は5.6％成長中国北京経済マクロ経済統計１人当たり名目ＧＤＰ、22年ぶり韓国超えへ台湾経済マクロ経済統計自動車統計電動車の値下がり鮮明に、16万元下回る中国車両統計自動車政策・法律・規制小売りNEW江西省のＧＤＰ、１～９月は5.4％増中国江西経済マクロ経済統計NEW大企業集団の資産、５年で812兆ウォン増韓国経済マクロ経済統計NEW９月の自動車輸出、15カ月ぶりに前年超えタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW９月の自動車生産、4.8％増 国内向けＥＶ増加でプラス転換タイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制NEW９月のＢＥＶ登録台数、前年比２倍の9855台タイ車両統計自動車二輪車NEW貿易統計虹橋商務区の投資誘致、１～９月は346億元中国上海経済マクロ経済統計NEW中小景況感が低水準で横ばい ９月、複数の悪材料が存在中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW政策金利据え置き、住宅価格上昇など考慮韓国金融統計金融一般NEWのり輸出、１～９月は２桁増 輸出額は過去最高を更新か韓国食品貿易統計食品・飲料NEW９月の自動車輸出、15カ月ぶりに前年超えタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW９月の自動車生産、4.8％増 国内向けＥＶ増加でプラス転換タイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制NEWシンガポールの最新ニュースグラブ、ロボタクシー展開で米社に出資シンガポール運輸自動車ＩＴ一般陸運NEW石油輸送ベガトロン、燃料管理ソフト開発シンガポールＩＴＩＴ一般石油・石炭・ガスその他サービス米イルミナ、シンガポールで最大25％増員シンガポール化学ＩＴ一般保健医療化学一般バイオ精密機器雇用・労務各国・地域のトップ記事中国中小景況感が低水準で横ばいPICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW香港本土出身者の住宅購入に勢いPICK UP建設統計不動産NEW韓国のり輸出、１～９月は２桁増PICK UP食品貿易統計食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ