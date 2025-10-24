１～９月の燃料輸入額、12.3％減

カンボジア１～９月の燃料輸入額、12.3％減資源NEW国・地域カンボジア業種資源関連タグカンボジア石油・石炭・ガス統計貿易貿易統計虹橋商務区の投資誘致、１～９月は346億元中国上海経済マクロ経済統計NEW中小景況感が低水準で横ばい ９月、複数の悪材料が存在中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW政策金利据え置き、住宅価格上昇など考慮韓国金融統計金融一般NEWのり輸出、１～９月は２桁増 輸出額は過去最高を更新か韓国食品貿易統計食品・飲料NEW９月の自動車輸出、15カ月ぶりに前年超えタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW９月の自動車生産、4.8％増 国内向けＥＶ増加でプラス転換タイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制NEWカンボジアの最新ニュースタイ紛争近く和平と首相、米大統領に謝意カンボジア政治政治一般外交首都港湾、１～９月コンテナ貨物は22％増カンボジア運輸統計海運空路入国の外国人観光客、１～８月は２割増カンボジア運輸統計空運各国・地域のトップ記事中国中小景況感が低水準で横ばいPICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW香港本土出身者の住宅購入に勢いPICK UP建設統計不動産NEW韓国のり輸出、１～９月は２桁増PICK UP食品貿易統計食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ