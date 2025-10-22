世界のサービス輸出拠点に成長、ＮＳＥ予測

インド世界のサービス輸出拠点に成長、ＮＳＥ予測経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド証券ＩＴ一般通信その他サービスマクロ経済統計貿易貿易統計米向けコンテナ運賃３割上昇、前倒し需要か中国運輸貿易統計海運政策・法律・規制NEW「新たな景気刺激策が必要」、エコノミスト中国経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW二輪・三輪車販売、９月は7.2％増中国車両貿易統計二輪車NEW通年目標の５割未達が４割弱 主要自動車企業、１～９月販売中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ５カ国で増加も伸び鈍化目立つASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWＮＺ９月貿易収支、輸入減で黒字大幅拡大ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュースタタ乗用車部門、祭事期の納車台数10万台超インド車両統計自動車NEW地場ＲＢＬ銀、中東大手行が30億ドルを出資インド金融金融一般NEWネパール、デモの若者が新党結成へネパール政治社会一般政治一般選挙NEW各国・地域のトップ記事中国通年目標の５割未達が４割弱PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港飲用水偽装は「人為的ミス」PICK UP社会食品・飲料社会一般政策・法律・規制NEW台湾ヤゲオ、電子部品の盟主狙う製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造精密機器車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ