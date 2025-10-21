〔政治スポットライト〕豪米会談は礼儀正しく毅然とした態度で＝世論

オーストラリア〔政治スポットライト〕豪米会談は礼儀正しく毅然とした態度で＝世論政治NEW国・地域オーストラリア業種政治関連タグオーストラリア米国政治一般外交オーストラリアの最新ニュース米ホテルのチョイス、長期滞在ホテルで豪進出オーストラリア観光ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光外食・飲食NEWリオ新ＣＥＯ、米国で銅事業を拡大へオーストラリア資源マクロ経済貿易統計通信石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制財政NEW〔泡沫夢幻〕豪にも階級差別、管理職の多くは特権階級出身オーストラリア経済社会一般教育雇用・労務各国・地域のトップ記事中国３ＱのＧＤＰ成長率4.8％PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港貨物機が着陸後に滑走路逸脱安全情報PICK UP運輸空運社会一般事件NEW台湾【関税ショック、識者に聞く】米半導体の復活、カギは人材独自PICK UPＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ