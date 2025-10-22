中国【中国ユニコーン】貴州翰凱斯智能技術（ＰＩＸムービング）（１）【第13回】貴州発のＥＶシャシー企業車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品陸運ベンチャー関連トピックス・特集・連載中国のネクストユニコーン中国のネクストユニコーン【中国ユニコーン】貴州翰凱斯智能技術（ＰＩＸムービング）（１） 【第13回】貴州発のＥＶシャシー企業中国車両ベンチャー自動車陸運車部品NEW【中国ユニコーン】成都格闘科技（91Act）（２） 【第12回】コンテンツで日中協業へ中国媒体ベンチャー娯楽メディア政策・法律・規制【中国ユニコーン】成都格闘科技（91Act）（１） 【第11回】成都発のゲーム企業中国媒体ベンチャーＩＴ一般娯楽メディア【中国ユニコーン】杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）（２） 【第10回】浙江の技術力発信中国製造マクロ経済ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械政策・法律・規制【中国ユニコーン】杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）（１） 【第９回】気鋭のテック企業中国製造ベンチャーＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械【中国ユニコーン】上海有個機器人（ヨゴロボット）（２） 【第８回】完全自律走行の技術力に強み中国製造ベンチャーＩＴ一般その他製造中国の最新ニュース二輪・三輪車販売、９月は7.2％増中国車両貿易統計二輪車NEW一行ニュース（21日付）中国経済マクロ経済NEW深セン空港の旅客数、１～９月は８％増中国深セン運輸統計空運NEW各国・地域のトップ記事中国通年目標の５割未達が４割弱PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW香港飲用水偽装は「人為的ミス」PICK UP社会食品・飲料社会一般政策・法律・規制NEW台湾ヤゲオ、電子部品の盟主狙う製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造精密機器車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ