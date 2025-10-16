９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇

タイ９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車車部品マクロ経済統計貿易自動車統計車載動力電池の搭載量、９月は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品９月ＣＰＩは0.3％下落、２カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計９月ＰＰＩは2.3％下落、下げ幅縮小続く中国経済マクロ経済統計９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品電動車の登録台数、９月末時点で１万台超えカンボジア車両統計自動車二輪車電機環境政策・法律・規制プロトンＥＶ新モデル、予約台数３千台にマレーシア車両貿易統計自動車環境貿易統計人民元貸出、１～９月増加額は14.7兆元中国金融貿易統計金融一般車載動力電池の搭載量、９月は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品25年ＧＤＰ成長率0.9％に上方修正＝ＩＭＦ韓国経済マクロ経済統計９月ＩＣＴ輸出14％増、過去最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター金価格上昇、年末には15グラム30万円へタイ金融統計鉄鋼・金属金融一般９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品タイの最新ニュース原子力投資ファンド利益率、３カ月で40％にタイ金融電力・ガス・水道金融一般証券環境９月会社登記、3.7％増の8156件タイ経済マクロ経済統計通商交渉チーム新設、対米関税交渉など調整タイ経済貿易政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事香港本土車乗り入れ、消費に期待PICK UP運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾ＡＩスパコン、台湾勢に援軍PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター更新韓国不動産規制を強化、首都圏の市場過熱受けPICK UP建設金融一般不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ