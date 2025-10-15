４～９月の新車販売0.5％減

インド４～９月の新車販売0.5％減９月乗用車、ＧＳＴ減税で４％増PICK UP車両国・地域インド業種車両関連タグ韓国インド日本自動車車部品精密機器機械電子・コンピューターマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向４～９月の新車販売0.5％減 ９月乗用車、ＧＳＴ減税で４％増インド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品スズキ、運転試験場の自動化で州政府と覚書インド車両自動車二輪車ＩＴ一般政策・法律・規制トヨタ９月販売１％減、８カ月ぶりマイナス中国車両統計自動車日産の９月販売0.3％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車ホンダの９月販売、13％減の5.5万台中国車両統計自動車三菱自、エクスパンダー累計販売５万台突破マレーシア車両統計自動車自動車統計車載動力電池の搭載量、９月は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品９月ＣＰＩは0.3％下落、２カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計９月ＰＰＩは2.3％下落、下げ幅縮小続く中国経済マクロ経済統計９月の産業景況感、７カ月ぶり上昇タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品電動車の登録台数、９月末時点で１万台超えカンボジア車両統計自動車二輪車電機環境政策・法律・規制プロトンＥＶ新モデル、予約台数３千台にマレーシア車両貿易統計自動車環境インドの最新ニュース電動二輪オラ、ＢＥＳＳ分野に参入もインド車両二輪車電力・ガス・水道政府が石灰石の分類を変更、全て主要鉱物にインド資源鉱業政策・法律・規制ＵＰ州、農業のデジタル化推進に注力インド農水ＩＴ一般農林・水産金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港本土車乗り入れ、消費に期待PICK UP運輸自動車陸運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食台湾ＡＩスパコン、台湾勢に援軍PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター更新韓国不動産規制を強化、首都圏の市場過熱受けPICK UP建設金融一般不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ