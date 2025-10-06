冷蔵庫・冷凍庫の対米輸出、今年２％減予測

タイ冷蔵庫・冷凍庫の対米輸出、今年２％減予測電機国・地域タイ業種電機関連タグタイ米国電機統計貿易関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア冷蔵庫・冷凍庫の対米輸出、今年２％減予測タイ電機貿易統計電機米関税から半年、ＦＴＡ活路 ＥＵ市場は越とインドネシア先行タイ経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制パーム油は米関税で揺るがず 協会会長、課題は燃料と食料競合インドネシア経済貿易食品・飲料バイオ農林・水産石油・石炭・ガス環境米国の家具関税、価格転嫁で吸収＝越業界ベトナム製造貿易その他製造家具業界が再び苦境、米国の新関税導入表明でマレーシア製造マクロ経済貿易その他製造政策・法律・規制新農相が対米国関税交渉に意欲、影響減へタイ農水貿易農林・水産外交貿易統計１～７月のＦＴＡ輸出12％増、利用率８割タイ経済貿易統計冷蔵庫・冷凍庫の対米輸出、今年２％減予測タイ電機貿易統計電機４～９月のコメ輸出、120万トンの目標達成ミャンマー農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制中小企業景況感、３Ｑは改善 貿易不安は緩和もコスト増が課題マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制プロトン９月販売は1.3万台、シェア最高水準マレーシア車両貿易統計自動車国慶節の本土客は23万人 連休初日、昨年から５％増香港観光統計観光娯楽イベント政策・法律・規制外食・飲食タイの最新ニュース【生産革新道場】異常を問題と認識する３つのポイントタイ経済雇用・労務１～７月のＦＴＡ輸出12％増、利用率８割タイ経済貿易統計クラウンプラザ・ラマ９、来年６月までに開業タイ商業不動産観光小売り各国・地域のトップ記事香港本土の塾が香港で違法営業かPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制タイ米関税から半年、ＦＴＡ活路PICK UP経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制ベトナムイオン、初の中型ＳＣPICK UP商業食品・飲料小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ