準備銀、政策金利を据え置き

インド準備銀、政策金利を据え置き全会一致で5.50％、「中立」維持PICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド農林・水産金融一般証券保険マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＣＰＩ準備銀、政策金利を据え置き 全会一致で5.50％、「中立」維持インド経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般証券保険政策・法律・規制NEW９月ＣＰＩは2.65％上昇、食材が押し上げインドネシア経済マクロ経済統計豪家賃4.1％上昇、シドニーとブリスベン主導オーストラリア建設統計不動産建設・プラント【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第28幕＞甘く、苦く、儚く、重くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制９月のインフレ率は4.5％、0.5ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ２カ国で上昇率が鈍化ASEAN経済マクロ経済ＧＤＰ経済３団体、バーツ高による輸出減退を懸念タイ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEWＩＭＦ、比の成長率予測を5.4％に下方修正フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW準備銀、政策金利を据え置き 全会一致で5.50％、「中立」維持インド経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般証券保険政策・法律・規制NEWその他のニュース（１日付）台湾経済マクロ経済家計債務が微減、対ＧＤＰ86.8％タイ経済マクロ経済金融一般刺激策が成長率0.2％押し上げ＝中銀総裁補タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政貿易統計国慶節の本土客は23万人 連休初日、昨年から５％増香港観光統計観光娯楽イベント政策・法律・規制外食・飲食NEW９月の新車販売は12％減 米台交渉不透明感、減税効果削ぐ台湾車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW現代自、今年は市場シェア３％目標インドネシア車両貿易統計自動車NEW中銀、国際収支予測の赤字幅拡大フィリピン経済マクロ経済貿易統計NEWＩＭＦ、比の成長率予測を5.4％に下方修正フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW豪８月の貿易収支、黒字額が大幅縮小オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業インフラ設備投資財政外交NEWインドの最新ニュース仏ＢＮＰパリバ、二輪ヒーローの株１％取得インド金融二輪車金融一般証券中国産の太陽光部品、反ダンピング調査開始インド経済マクロ経済貿易ＩＴ一般化学一般その他製造ガラス・セメント政策・法律・規制オプティマス、ＩＴ関連製品で米同業と合弁インド製造ＩＴ一般その他製造精密機器金融一般倉庫小売りNEW各国・地域のトップ記事香港国慶節の本土客は23万人PICK UP観光統計観光娯楽イベント政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾９月の新車販売は12％減PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWタイ域内のＥＶ電池供給網を強化PICK UP車両自動車環境イベント車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ