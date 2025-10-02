10月前半の石炭価格、3.3％高の107ドル

インドネシア10月前半の石炭価格、3.3％高の107ドル資源国・地域インドネシア業種資源関連タグインドネシア石油・石炭・ガス鉱業統計貿易貿易統計８月の香港ドル預金２％減、元建ては増加香港金融統計金融一般無給休暇、相互関税影響が９割の7755人台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制９月の輸出12.7％増 半導体・車けん引、過去最高更新韓国経済マクロ経済貿易統計４～８月のコメ輸出、中国向けが最多ミャンマー農水貿易統計農林・水産25年経済成長率、3.7％に下方修正＝ア開銀ラオス経済マクロ経済統計８月の貿易黒字50億ドル超 前年から倍増、輸出鈍化も輸入減インドネシア経済マクロ経済貿易統計インドネシアの最新ニュースＥＣ出店者の所得税源泉徴収、正式に延期インドネシア商業ＩＴ一般通信政策・法律・規制財政小売り全国33カ所で廃棄物発電所、月末に建設開始インドネシア公益インフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制NEW８月の外国人旅行者、12％増の150.5万人インドネシア観光統計観光各国・地域のトップ記事台湾「安定した中台関係」を要望PICK UP経済マクロ経済貿易教育政策・法律・規制韓国９月の輸出12.7％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計タイアラヤの工業団地、企業が続々建設設備投資不動産建設・プラント倉庫陸運海運空運各国・地域のトップ記事一覧へ