９月のインフレ率は4.5％、0.5ポイント低下

ラオス９月のインフレ率は4.5％、0.5ポイント低下経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済統計ＣＰＩ９月のインフレ率は4.5％、0.5ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ２カ国で上昇率が鈍化ASEAN経済マクロ経済NEWＡＭＲＯ、比の25年成長率予測5.6％を維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計大連の１～８月経済統計、鉱工業は12.8％増中国遼寧経済マクロ経済統計豪経済2.2％成長予測、先進国で上位オーストラリア経済マクロ経済青島の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計ラオスの最新ニュース電力公社、中国との技術フォーラム開催ラオス公益電力・ガス・水道ラオスとカンボジア、首都間で戦略的提携締結ラオス経済マクロ経済貿易観光教育文化・宗教外交８月のインフレ率は５％、0.3ポイント低下ラオス経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事台湾台風の水害死者、18人に増加PICK UP社会農林・水産インフラ観光社会一般政策・法律・規制災害NEW韓国外交連携や関係発展で一致PICK UP政治マクロ経済政治一般軍事外交NEWタイ新政権、経済など15施策発表PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ