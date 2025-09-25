タニンダーリ水産品輸出、前年度越え見通し

ミャンマータニンダーリ水産品輸出、前年度越え見通し農水NEW国・地域ミャンマー業種農水関連タグミャンマー農林・水産統計貿易貿易統計青島の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW25年の中国成長率4.9％に上方修正、ＯＥＣＤ中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW８月の輸出額、5.8％増 米関税で鈍化も14カ月連続プラスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産NEWタイ人の国産品消費、飲食物が最多＝調査タイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEWタニンダーリ水産品輸出、前年度越え見通しミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW１～８月の燃油輸入額、13.3％減カンボジア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEWミャンマーの最新ニュース軍政が政党登録要件を緩和、総選挙控えミャンマー政治政治一般選挙NEW全国121選挙区で実施断念、条件欠如と選管ミャンマー政治政治一般政策・法律・規制選挙軍政トップ訪ロ、プーチン大統領招待ミャンマー政治政治一般外交NEW各国・地域のトップ記事香港台風で２回目のシグナル10社会空運社会一般災害NEW台湾南ア向け半導体輸出を禁止PICK UPＩＴ貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交車部品NEW韓国キャットフード市場が急成長PICK UP商業その他サービス小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ