８月の失業率0.7％、前月並み低水準

タイ８月の失業率0.7％、前月並み低水準経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率８月の失業率0.7％、前月並み低水準タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【つれづれルピア】中銀３会合連続利下げ、成長支援重視鮮明にインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWＮＺ政権、インフレ低下も景気後退は防げずニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制財政NEW26年度国家予算を国会可決、増額修正で成立インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政８月失業率3.45％、１年ぶりの高水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪８月失業率、4.2％で横ばいオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務タイの最新ニュース８月の輸出額、5.8％増 米関税で鈍化も14カ月連続プラスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産NEWトウモロコシ輸入、「火入れなし」証明義務化タイ農水貿易農林・水産環境政策・法律・規制アヌティン新政権、発足へ就任宣誓タイ政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事香港台風で２回目のシグナル10社会空運社会一般災害NEW台湾南ア向け半導体輸出を禁止PICK UPＩＴ貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交車部品NEW韓国キャットフード市場が急成長PICK UP商業その他サービス小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ