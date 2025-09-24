韓国の労働生産性、ＯＥＣＤ加盟国中22位

韓国韓国の労働生産性、ＯＥＣＤ加盟国中22位PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国統計ＧＤＰ韓国の労働生産性、ＯＥＣＤ加盟国中22位韓国経済統計対米輸出、関税で４兆円近く減＝ＵＮＤＰベトナム経済マクロ経済年率３～４％の経済成長目指す＝副首相シンガポール経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般保健医療精密機器金融一般環境政策・法律・規制財政26年度国家予算を国会可決、増額修正で成立インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政１～８月の財政赤字拡大、歳入減も歳出増インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政国泰金の景況感指数、２カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計金融一般韓国の最新ニュース大手４グループの社員数、24年は74.6万人韓国経済マクロ経済統計雇用・労務韓鶴子総裁の逮捕状審査、韓国地裁韓国社会社会一般文化・宗教事件政治一般北非核化の目標再確認、日米韓外相が共同声明韓国政治政治一般各国・地域のトップ記事中国中国開発車「Ｎ７」好発進独自PICK UP車両貿易自動車ＩＴ一般香港悪天候時の株取引が１周年PICK UP金融金融一般証券陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制災害台湾輸出受注額、８月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ