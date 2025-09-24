８月の物価上昇率0.5％、前月から低下

シンガポール８月の物価上昇率0.5％、前月から低下PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール小売りマクロ経済統計ＣＰＩ山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計８月ＣＰＩ1.3％上昇、保険・金融が押し上げマレーシア経済マクロ経済統計８月の物価上昇率0.5％、前月から低下シンガポール経済マクロ経済統計小売り山東のＣＰＩ、８月は0.7％下落中国山東経済マクロ経済統計８月のＣＰＩ上昇率1.1％、伸び幅0.1Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計天津の１～８月経済統計、鉱工業は5.0％増中国天津経済マクロ経済統計貿易統計山東の１～８月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計河北の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計輸出受注額、８月の過去最高 ＡＩ好調、米関税で明暗分かれる台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制企業の５年生存率は６割、「高成長」は１％台湾経済マクロ経済貿易統計８月の自動車生産、6.1％減 輸出不調で２カ月連続マイナスタイ車両貿易統計自動車二輪車政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） フィリピンが17％増と好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースアジア地域で３番目に高水準 医療業界の温室効果ガス排出量シンガポール医薬保健医療環境オプテージ、国際データ通信サービス開始へシンガポールＩＴ通信インフラコンフォート、越境タクシーの予約可能にシンガポール運輸陸運各国・地域のトップ記事中国中国開発車「Ｎ７」好発進独自PICK UP車両貿易自動車ＩＴ一般香港悪天候時の株取引が１周年PICK UP金融金融一般証券陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制災害台湾輸出受注額、８月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ