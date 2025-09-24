三重の中尾製作所、ハノイに現地法人設立

ベトナム三重の中尾製作所、ハノイに現地法人設立日系企業進出製造国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナム日本その他製造関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ヘアケア製品のｂ―ｅｘ、上海に現法中国上海化学ＩＴ一般化学一般その他製造小売り三重の中尾製作所、ハノイに現地法人設立ベトナム製造その他製造ナカシマプロペラが現法設立、販売強化へインドネシア製造その他製造海運西川ゴムが湖北工場拡張、需要増に対応中国湖北車両自動車ゴム・皮革設備投資車部品包装ＺＡＣＲＯＳ、北部に販売子会社を設立インド化学化学一般バイオその他製造ナルミヤ、「プティマイン」を香港出店香港商業繊維小売りベトナムの最新ニュース国内初の民間ごみ発電所が落成、ハノイベトナム経済インフラ電力・ガス・水道環境多摩川電子、北部の新工場９月中に完成ベトナムＩＴ電子・コンピューター通信その他製造建設・プラントハティン省ＬＮＧ基地、ＰＶガスの投資承認ベトナム資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント各国・地域のトップ記事中国中国開発車「Ｎ７」好発進独自PICK UP車両貿易自動車ＩＴ一般香港悪天候時の株取引が１周年PICK UP金融金融一般証券陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制災害台湾輸出受注額、８月の過去最高PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ