ＮＺのＧＤＰ急減、製造業の低迷浮き彫り

ニュージーランドＮＺのＧＤＰ急減、製造業の低迷浮き彫り経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド機械その他製造マクロ経済統計ＧＤＰ30年まで年率11％成長、ダナンが目標設定ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制国会が26年予算修正承認、地方交付金が増額インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ＮＺのＧＤＰ急減、製造業の低迷浮き彫りニュージーランド経済マクロ経済統計その他製造機械ＵＯＢ銀、越ＧＤＰ成長率予測を上方修正ベトナム経済マクロ経済統計高度人材育成で高所得国入り イノベーション主導、世銀が提言ベトナム経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器教育政策・法律・規制世界のハラル拠点で市場開拓 見本市開催、日本企業も商機模索マレーシア経済マクロ経済貿易食品・飲料卸売りイベント文化・宗教小売り外食・飲食オーストラリアの最新ニュース豪８月失業率、4.2％で横ばいオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ２ＱのＧＤＰ0.9％減 追加利下げ観測も再浮上ニュージーランド経済マクロ経済統計農林・水産建設・プラント本日のニュージーランド１行情報（18日付）ニュージーランド経済マクロ経済各国・地域のトップ記事香港ＡＩは市民の近くから導入PICK UPＩＴＩＴ一般政治一般政策・法律・規制中国レジャー向け二輪車が台頭PICK UP車両二輪車娯楽政策・法律・規制車部品台湾電気料金、民生用を引き上げPICK UP公益決算電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ