浙江発の中欧班列、今年累計１千便到達

中国浙江浙江発の中欧班列、今年累計１千便到達運輸NEW国・地域中国浙江業種運輸関連タグ中国欧州陸運統計貿易貿易統計浙江発の中欧班列、今年累計１千便到達中国浙江運輸貿易統計陸運NEW７月のパーム油生産42％増、輸出好調続くインドネシア農水貿易統計農林・水産NEWＡＭＲＯ、比の25年成長率予測5.6％を維持フィリピン経済マクロ経済貿易統計NEWルピー安進行、25日に過去最安値更新インド金融統計金融一般NEWＥＵのハイテク品輸入元、国別トップは中国中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター８月の輸出14.5％増、米国向けもプラスに香港経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース百聯集団、商業施設をスポーツ観戦会場に中国上海商業その他サービススポーツイベント小売りNEWＴｉｋＴｏｋ買収計画承認、評価額２兆円中国ＩＴＩＴ一般メディア政策・法律・規制NEWＧＰＳ「北斗」、電子製品の搭載率７割超え中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW各国・地域のトップ記事香港新世界が２年連続赤字、開発物件減損が影響PICK UP建設決算不動産建設・プラントNEWアジアアジアから外国人運転手招致PICK UP運輸マクロ経済その他サービス陸運雇用・労務政策・法律・規制NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ