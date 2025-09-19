対ＡＳＥＡＮ貿易、１～８月は110億米ドル

カンボジア対ＡＳＥＡＮ貿易、１～８月は110億米ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアASEAN統計貿易自動車統計貴州の１～８月経済統計、鉱工業は8.0％増中国貴州経済マクロ経済統計NEW上海１～８月経済統計、鉱工業生産は5.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は3.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW１～８月の財政収入0.3％増、伸び拡大中国経済マクロ経済統計証券財政NEWＳＫハイ法人税、上半期2.8兆ウォンで首位韓国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEWインド輸出45％増、１～７月 主要仕向け先伸び最大、素材堅調タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電機食品・飲料宝石・宝飾品その他製造政策・法律・規制外交車部品NEWカンボジアの最新ニュース金購入増、通貨への信頼低下は否定＝専門家カンボジア経済マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属金融一般日本の国境再開要請に反発、両国物流停滞でカンボジア政治陸運政治一般政策・法律・規制外交車部品非正規金融は禁錮などの処罰、当局が警告カンボジア金融金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国落ち込むオフィス拡張意欲PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW香港政府内統治、高官の責任強化PICK UP政治政治一般政策・法律・規制NEW台湾電力予備率、一時３％台にPICK UP公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ