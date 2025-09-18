四川の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増

中国四川四川の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増経済国・地域中国四川業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計重慶の１～８月経済統計、鉱工業は5.7％増中国重慶経済マクロ経済統計四川の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増中国四川経済マクロ経済統計８月の自動車産業、全分野で増加韓国車両統計自動車アルゼンチンの車部品認証変更、タイに恩恵タイ車両貿易統計自動車政策・法律・規制外交車部品産業景況感、８月は６カ月連続で下落タイ経済マクロ経済貿易統計自動車車部品九州圏、対米赤字も越向け半導体部品は好調ベトナム経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース河南のＡＩ産業1600億元へ、工業高度化推進中国河南ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造政策・法律・規制天津で10月にヘリ博、低空経済エリアも中国天津運輸その他製造空運イベント政策・法律・規制ベアリングの力星、ロボット開発の新会社中国江蘇製造自動車ＩＴ一般その他製造精密機器機械各国・地域のトップ記事香港北部都会区とＡＩの推進加速PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般医薬品その他製造電力・ガス・水道金融一般不動産海運空運観光社会一般教育雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政外食・飲食更新台湾発電所トラブルで供給不安PICK UP公益電力・ガス・水道事件政策・法律・規制韓国米関税、日本15％で危機感PICK UP車両自動車政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事一覧へ